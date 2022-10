Sarah Maestri mamma single | “Ancora oggi la gravidanza è la cosa che mi spaventa di più”

(Di sabato 8 ottobre 2022)ha sempre avuto un unico grande sogno, quello di diventare attrice ma a Verissimo racconta qualdi più grande. Non aveva mai pensato di diventareha il terrore di una. Un giorno di dieci anni fa è accaduto qualche le ha cambiato la vita e i pensieri. Un amico le chiese se era disponibile per ospitare una bambina bielorussa. Arrivò Alesia, aveva solo 8 anni. Perera solo una buona azione da compiere ma quando la bambina è arrivata dopo pochi giorni tutto si è trasformato. La piccola voleva andare con lei sul set, adorava le coccole di, desiderava averla sempre accanto, avere le sue attenzioni, le più semplici, quelle che non aveva ...

CHI È E BATTAGLIA ADOZIONE FIGLIA ALESIA/ "Ho lottato da mamma single" Per l'attrice, con la nuova fiction, si sono aperte non soltanto le porte dell'amore, ma anche quelle del successo.CHI È E BATTAGLIA ADOZIONE FIGLIA ALESIA/ "Ho lottato da mamma single" Isabelle Adjani: "Ho sprecato tempo con gli amori sbagliati" Continuando nelle sue somme sulla vita passata, sulle ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...