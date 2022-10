Sara Manfuso | parla il marito ex deputato Pd | “Signorini mi ha deluso”

Aspra anche la polemica tra Giovanni Ciacci e, con il primo che minaccia di sporgere denuncia alla moglie di Romano per le infamanti accuse di molestie. Ma non è tutto, proprio in ...... che ha già dovuto salutare Ginevra Lamborghini , squalificata per aver bullizzato Marco Bellavia , Giovanni Ciacci cacciato per volere del pubblico e, ritirata proprio alla luce del ...Articolo completo: Gf Vip, Sara Manfuso rompe il silenzio dopo la lite furiosa con Alfonso Signorini dal blog TvDaily.it. Leggi l’articolo su TvDaily.it Nelle ultime ore Sara Manfuso è intervenuta sui ...Dopo Sara Manfuso, parla Andrea Romano, suo marito. Ospite di Un giorno da pecora l’ex deputato del PD ha detto la sua sul litigio con ...