Sanità | Calabria prima per malati diabete | “Istituzioni aiutino con campagne”

(Di sabato 8 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Inilè più frequente tra donne e anziani. L’incidenza su base nazionale deidiabetici della nostra regione è pari al 10% circa contro una media nazionale del 5,9%”. A spiegarlo è Salvatore Pacenza responsabile scientifico di una 3 giorni di confronti e relazioni scientifiche che ha richiamato a Crotone i principali specialisti del settore, le ‘Giornate diabetologiche dalla terra di Alcmeone e Pitagora’, in corso fino a oggi, sabato 8 ottobre. L’evento è giunto alla IV edizione e l’obiettivo è anche sensibilizzare sulla prevenzione del, una malattia “a connotazione pandemica”, dicono gli esperti, particolarmente dilagante al Sud: la– segnalano gli organizzatori del convegno – è laregione d’Italia per numero di ...

...Piemonte 10.831 in Toscana 4.119 nelle Marche 5.586 in Liguria 3.678 in Abruzzo 3.024 in5. dallaalla politica c'è chi si dice già convinto che tornare all'uso della mascherina ...... una malattia 'a connotazione pandemica', dicono gli esperti, particolarmente dilagante al Sud: la- segnalano gli organizzatori del convegno - è la prima regione d'Italia per numero di ...