Salernitana | Sky | “Ribery vicino al ritiro”

Leggi su seriea24

(Di sabato 8 ottobre 2022)- Lasi prepara in vista della gara di domani, alle ore 15:00, contro il Verona. Lasi prepara in vista della gara di domani contro il Verona, ultima spiaggia per Nicola che in casa di sconfitta, rischierebbe l’esonero. Dall’altro lato anche gli Scaligeri non se la passano bene, avendo collezionato solamente 5 punti dall’inizio della Serie A. Nel frattempo, a Salerno gira voce di un probabiledi Frank. Il Francese è ai box da ormai 3 mesi per un problema al ginocchio, risolvibile solamente svolgendo l’operazione fatta da Ibrahimovic a Luglio. Ciò consisterebbe in uno stop di circa 6 mesi e altro tempo che passa, questo spingerebbe all’ex 10 del Bayern a ritirarsi. A 39 anni il fuoriclasse francese che ha scelto di chiudere la ...