Calciomercato.com

... potrebbe firmare un contratto da dirigente o entrare nello staff tecnico granata al fianco di DavideRoma 07/11/2021 - campionato di calcio serie A / Lazio -/ foto Image Sport ...Federico Bonazzoli (): Una brutta sconfitta lo scorso weekend, che ha scatenato una settimana caldissima, in quel di Salerno.è stato addirittura messo in discussione per un paio ... Salernitana, Nicola: 'In discussione da 30 anni, ma tutti sanno che lavoro ho fatto qui. Gioca Bonazzoli Vi dico che...' Davide Nicola, tecnico della Salernitana, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A 2022/2023 contro il Verona.E' una gara da non sbagliare, soprattutto sul piano dell'atteggiamento. Dopo uno 0-5 è giusto richiamarci tutti all'ordine. Dovremo essere equilibrati e giocare una partita completamente diversa. Sapp ...