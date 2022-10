Rugby femminile | Mondiali 2022 | la Nuova Zelanda regala mezz’ora all’Australia | ma poi scappa via

(Di sabato 8 ottobre 2022) Si è conclusa la prima giornata dellaWorld Cupdie dopo le comode vittorie della Francia (40-5 sul Sudafrica) e Inghilterra (84-19 sulle Fiji) era il momento della sfida più attesa, quella tra le padrone di casa dellae l’Australia. E il match non ha deluso. Le Black Ferns entrano in campo con un atteggiamento troppo supponente, giocano molto al largo, ma commettono tantissimi errori nella prima fase del match, perdendo tanti palloni e non rendendosi pericolose. Ne approfittano le australiane che al 13’ vanno in meta con Bienne Terita per lo 0-5 iniziale. Non reagisce lae tre minuti dopo si concede il bis l’Australia con Ivania Wong e punteggio che balza sullo 0-12. Ospiti che giocano un ottimo ...

USA 1. Hope Rogers 2. Joanna Kitlinski 3. Nick James 4. Hallie Taufoou 5. Jenny Kronish 6. Jordan Matyas 7. Rachel Johnson 8. Kate Zackary (C) 9. Carly Waters 10. Gabriella Cantorna 11. Lotte Clapp 12.La Pool C della Coppa del Mondo 2022 di, scattata questa notte in Nuova Zelanda, ha già delineato le gerarchie, rispettando i pronostici della vigilia: larghe vittorie con bonus offensivo per Inghilterra, sulle Fiji per 84 - ...Le due giocatrici della nazionale francese raccontano la loro relazione alla vigilia del torneo che si gioca in Nuova Zelanda: "Non abbiamo mai nascosto ...Tutti i risultati dei Mondiali femminili di rugby 2022 in Nuova Zelanda: ecco i punteggi e le classifiche aggiornati in tempo reale ...