Rovinosa caduta di Paolantoni su Canale 5 | ecco il video censurato | Guarda

(Di sabato 8 ottobre 2022) Non solo risate, ma anche attimi di preoccupazione nella seconda puntata - di venerdì 7 ottobre - di Tale e Quale Show, il programma del venerdì sera trasmesso su5 e presentato da Carlo Conti. L'esibizione di Francescoe Gabriele Cirilli, che la scorsa settimana hanno interpretato Mahmood e Blanco sulle note di Brividi, ha stupito tutti con la loro imitazione di RuPaul e Elton John, protagonisti del celebre duetto "Don't go breaking my heart". A interpretare la drag queen americana- con una parrucca bionda, un'accesa mise color verde smeraldo e tacchi vertiginosi - è stato, che ha regalato tante risate ai telespettatori ed ha attirato anche i commenti divertiti ed entusiasti della giuria, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Magioglio. Ma la scena più buffa è arrivata a fine ...

Finale 'col botto' a Tale e Quale Show per Francesco Paolantoni. Il comico napoletano, che partecipa al programma in coppia con Gabriele Cirilli, è finito a terra ieri sera dopo la performance.