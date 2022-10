Rogo al ponte Kerch | come può stravolgere la guerra e l' incubo da evitare

(Di sabato 8 ottobre 2022) Un momento forse decisivo nellain Ucraina: si parla deldi, ilche collega Crimea alla Russia. Ilinfatti è andato a fuoco, ora è totalmente inservibile. E i danni inflitti da un'esplosione aldi Crimea sono "un grande vantaggio per tutti gli ucraini", poiché complicano per i russi le forniture di cibo, carburante e armi alla penisola occupata e alla regione di Kherson: questo è quanto sostiene il consigliere del ministro degli Affari interni dell'Ucraina, Vadym Denysenko, secondo quanto riportato dall'agenzia Unian. "Logisticamente, la situazione con la fornitura di tutto il possibile, dal cibo al carburante fino alle armi, alla Crimea e alla regione di Kherson, sta diventando sempre più difficile per loro", ha aggiunto Denysenko, "pertanto, ...

