Rocco Siffredi contro il GFVip | “Inaudito quanto accaduto a Bellavia!”

(Di sabato 8 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Ciò che si è verificato alnei confronti di Marco è! La cosa migliore sarebbe chiudere baracca e riformare il cast, non è questa la televisione che si meritano gli italiani”. A sparare ad alzo zero sua Marco Bellavia nella ‘casa’ del reality di Canale5 è il divo del porno, che prende le difese del’ex conduttore di ‘Bim Bum Bam’ e critica pesantemente la gestione del programma. L'articolo proviene da Italia Sera.

