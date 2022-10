Rocco Hunt | chi è | età | carriera | canzoni | concerti | chi è la moglie | figli e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 8 ottobre 2022), all’anagrafePagliarulo, è un cantautore ma anche un rapper di 27 anni nato a Salerno il 21 novembre del 1994 sotto il segno dello Scorpione. È noto per le sue partecipazioni a Sanremo, nel 2014, nel 2016 e nel 2022. Chi èè cresciuto a Pastena con la sua famiglia. Sin da subito manifesta il suo interesse per la musica, a 11 anni, infatti, pubblica il suo primo mixtape dal titolo “A’ music è speranz”. Ma il giovaneè anche diplomato in Ragioneria e. per diversi anni, ha aiutato lo zio nella pescheria. Il primo album arriva nel 2013 “Poeta urbano” e, già, l’anno seguente, vince il Festival di Sanremo nella sezione Nuove proposte con il brano: “Nu jorno buono. Questa sarà solo la prima di partecipazioni al Festival dei fiori, ...