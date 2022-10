Rinnovo Romero | il suo utilizzo ruota attorno alla situazione contrattuale

(Di sabato 8 ottobre 2022) In casa Lazio tiene banco ladi Luka, ildietro il suo scarsosin qui In casa Lazio tiene banco ladi Luka, ildietro il suo scarsosin qui. A riportarlo è Il Messaggero, secondo cui si dovrebbe prima risolvere questa delicataper il classe 2004 e poi Sarri potrebbe anche pensare di impiegarlo con maggiore tranquillità. L'articolo proviene da Calcio News 24.

