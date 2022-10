Relazione sull’evasione | il Tesoro non la pubblica e non spiega I dubbi sulla tentazione di attendere il nuovo governo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 ottobre 2022) Dieci giorni di silenzio. Il ministero dell’Economia, nonostante il pressing dei sindacati e di Pd, Sinistra italiana, Italia viva e Movimento 5 Stelle, continua a nonre per quale motivo non vieneta la2022 sull’economia non osservata efiscale e contributiva. Dal 2016, primo anno in cui è scattato l’obbligo di legge di predisporre il documento da presentare alle Camere insieme alla Nota di aggiornamento al Def, il testo è sempre stato reso disponibile sul sito del. Questa volta, a dieci giorni dal cdm che ha approvato la Nadef tendenziale non ce n’è traccia. Ilfattoquotidiano.it ha chiesto al portavoce del ministro Daniele Franco se corrispondano al vero le indiscrezioni – riportate anche dal Sole 24 Ore – stando alle quali si sarebbe deciso di aspettare ...