Reims – Paris Saint-Germain – pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 8 ottobre 2022) Per mantenere l’imbattibilità in Ligue 1, i campioni in carica delsi recano allo Stade Auguste-Delaune II per affrontare ilsabato 8 ottobre. I biancorossi non hanno ancora vinto in casa in questa stagione, mentre gli ospiti hanno vinto tutte le loro prime cinque partite in trasferta. Il calcio di inizio diè previsto alle 21 Anteprima della partita: a che punto sono le due squadreIlha avuto un inizio difficile per la campagna di Ligue 1 2022-23, vincendo solo una delle nove partite iniziali e pareggiando e perdendo quattro partite ciascuna. I ...