Reggina-Cosenza | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 8 ottobre 2022) Il campionato diB entra sempre più nel vivo e tra i match dell’ottava giornata spicca, senza dubbio,. Un derby calabro tra dueche, in questo avvio di stagione, hanno dimostrato di avere degli obiettivi importanti. I padroni di casa sono la squadra che più hanno impressionato fino ad ora, e occupano la prima posizione con 15 punti, accompagnati da Bari, Brescia e momentaneamente Genoa, che ha pareggiato 1-1 nell’anticipo contro il Cagliari. Gli ospiti non distano troppo in classifica, e con i loro 11 punti stazionano in ottava posizione. La squadra di Dionigi proverà però ad approfittare di una classifica molto corta per sgambettare quella di Inzaghi e fare un bel balzo in avanti. Le ultime da, con le...

Davide Dionigi non è la prima volta che ritrova la Reggina da avversario nella sua carriera da tecnico. Il 30 dicembre 2017, l'allora amaranto di Agenore Maurizi passarono sul campo ...Tutto pronto al Granillo per il sentitissimo derby calabrese tra Reggina e Cosenza, vediamo le probabili scelte di Inzaghi ...