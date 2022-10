Recensione Return to Monkey Island Nintendo Switch | un attracco atteso

(Di sabato 8 ottobre 2022) Quando “combatti come una mucca” senza che vada nulla in vacca: scoprite nellase il port ditova… in porto Con poetico e imprevedibile contrappasso, quello del ritorno è un tema portante per ladi oggi:toè infatti segnato dall’ormeggio presso il porto natìo sin dalle prime righe del nostro scrutinio di oggi. Non solo Ron Gilbert, creatore dell’amatissimo (sebbene perlopiù dalla sua fedele nicchia) franchise targato LucasArts, ha voluto riprendere le redini della serie esattamente da dove l’aveva lasciata. Anche chi vi scrive, dal canto suo, è lieto di tornare a mettere al microscopio i videogiochi come si conviene, dopo due analisi in trasferta eseguite in terra straniera. Torniamo ...

Chiunque sia nato negli anni Ottanta e si sia appassionato al mondo dei videogiochi non può essere rimasto indifferente all'annuncio dito Monkey Island . Dopotutto stiamo parlando della fine di un'epoca. Della conclusione di una saga iniziata nel 1990 e portata avanti con cognizione di causa dal suo creatore Ron Gilbert . ...to Monkey Island ha preservato l'esperienza punta e clicca e la possibilità di combinare gli oggetti per poter risolvere gli enigmi che vi si pareranno di fronte. I puzzle, sebbene siano il ... Return to Monkey Island: la nostra recensione! Quando "combatti come una mucca" senza che vada nulla in vacca: scoprite nella recensione se il port di Return to Monkey Island va… in porto.