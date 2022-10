RdC | perché non tutti stanno ricevendo il bonus 200€

Leggi su consumatore

(Di sabato 8 ottobre 2022) Nonostante il diritto al riconoscimento, ad alcuni percettori del sussidio non viene versato da luglio il contributo. Cosa sta succedendo In questo momento storico non soltanto di fronte l’orizzonte di penuria energetica ma anche nell’occhio del ciclone di una crisi economico-finanziaria alimentata dalla corsa galoppante dell’inflazione, ogni strumento di sostegno messo a disposizione dallo Stato L'articolo proviene da Consumatore.com.