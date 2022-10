Rassegna Gossip | Regina | le ultime parole prima di morire | Kate con taglio cortissimo | Romina incanta in jeans

(Di sabato 8 ottobre 2022) Care e cari lettori di Velvet, nel nostro consueto appuntamento con lanotiamo quanto vorremmo, forse, che un pezzettino di Buckingham Palace fosse nelle nostre case. La Famiglia Reale conquista ogni lettore, per le sue storie di un tempo e per le attuali vicende che vedono una Sua Maestà dalla presenza ancora molto … L'articolo proviene da Velvet

Radio Deejay

I cercatori dipossono smanettare su Internet quanto vogliono, la sua vita privata, ... Sono molto fiero di quello che ha fatto Giorgia nella sua vita - aveva detto Giambruno durante la...... nuovo amore con Giulio Fratini In una recente intervista rilasciata al settimanale F , Elisabetta Gregoraci ha voluto passare inalcuni tasselli nevralgici della sua carriera, analizzando ... Da Totti e Ilary Blasi a Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid: tutti i gossip che stavate cercando nel nuovo podcast Spotted Colpo di scena tra Giovanni Ciacci e Simona Ventura al GF VIP: quello che è successo in diretta nessuno mai se lo sarebbe aspettato.La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...