Il Foglio

Era dal mese di aprile che non sussistevano scambi di carreggiata suautostradale. Sulla tratta Genova - Albenga della A10 i lavori riguarderanno le barriere di sicurezza ma verranno invece ......caso, era stato pari a 384 milioni di euro. Tra le operazioni maggiori del settore in Italia c'è poi stato l'accordo strategico, stretto nel 2019, fra il gruppo Nexi e Intesa Sanpaolo, sul... Quel ramo del lago di Clooney che si trasforma grazie all'arte In esposizione tra Bellano e Villa Carlotta, sul lago di Como, “La scena dell’arte”, una delle mostre curate dallo scultore Velasco Vitali, figlio del pittore Giancarlo: “Credo che ogni comasco dovre ...A Verona con i liceali dell’Istituto Seghetti e i fratelli Tommasi per ricordare il grande giornalista che il 9 ottobre avrebbe compiuto 77 anni «Un esempio da seguire» ...