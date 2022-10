Quanti soldi ha guadagnato Filippo Ganna con il Record dell’Ora? Montepremi e cifre sorprendenti

(Di sabato 8 ottobre 2022)ha realizzato il. Il piemontese ha firmato un’impresa semplicemente memorabile sul Velodromo di Grenchen, completando 56,792 chilometri: ha demolito il primato siglato lo scorso 19 agosto da Dan Bigham, ma ha anche ribaltato la miglior prestazione umana detenuta da Chris Boardman. L’alfiere della Ineos Grenadiers è stato semplicemente impeccabile in terra svizzera e ha scritto un’autentica pagina di storia del ciclismo e scrivendo un trattato di anatomia che dovrà essere studiato approfonditamente. Uno dei primati più iconici dello sport in generale, quintessenza del pedale, torna in Italia dopo le magie di Giuseppe Olmo nel 1935, Fausto Coppi nel 1942, Ercole Baldini nel 1956 e Francesco Moser nel 1984, anche se quest’ultima è stata poi derubricata come miglior prestazione umana. Si ...

