Pugni e spray al peperoncino | attacco alla Digos durante il corteo anarchico

ilGiornale.it

... il cliente è tornato nel ristorante andando ulteriormente in escandescenza aggredendo gli operanti con calci e. A fatica i militari, grazie anche all'utilizzo delloal peperoncino in ...All'arrivo dei carabinieri, l'uomo è tornato all'interno del ristorante aggredendo tutti a calci e. Per placarlo i militari hanno dovuto utilizzare loal peperoncino. Solo così è stato ... Spray urticante e pugni in faccia: la furia del marocchino contro un diciottenne Si sono registrati momenti di tensione all'altezza di via Vigevano, quando il responsabile, un 25enne, ha colpito con un pugno un poliziotto ...Dopo il taser arrivano gli spray al peperoncino. E le body cam . Ecco il nuovo “armamento” della polizia locale di Perugia. La I ...