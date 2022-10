Puglia | giornata da mare C’è anche chi fa il bagno Ottobrata

(Di sabato 8 ottobre 2022) Un sabato di ottobre che, meglio, è di. Per chi vive in località marine o non lontano da esse èl’occasione per prolungare il periodo dele c’è chi l’ha, sfruttata. Per alcuni, perfino l’occasione del. Condizioni meteorologiche favorevoli, oggi in. La foto si riferisce a Ginosa Marina. L'articoloda. C’èchi fa il proviene da Noi Notizie..

Regione Puglia

Il programma Nellaodierna, sabato 8 ottobre dalle 12.00 alle 23.00 e domenica 9 ottobre ... Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Campania,e Sicilia. Borgo diVino è quindi ...... valido per la 7.adel girone C del campionato di Serie C, non sarà trasmesso in chiaro su Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre pere Basilicata) ma sarà possibile guardare ... Giornata mondiale dell'Alimentazione: focus su ortaggi e tradizioni di Puglia - Agricoltura Un sabato di ottobre che, meglio, è di ottobrata. Per chi vive in località marine o non lontano da esse è anche l’occasione per prolungare il periodo del mare e c’è chi l’ha, sfruttata. Per alcuni, pe ...PUGLIA -Il caro carburanti con il prezzo medio del gasolio che è praticamente raddoppiato rispetto allo scorso anno ha costretto i pescherecci tricolore a ...