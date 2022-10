Psg | per la prossima stagione occhi puntati sull’attaccante del Chelsea

(Di sabato 8 ottobre 2022) Il Psg nonostante il calciomercato sia chiuso ormai da qualche tempo, resta attento a qualsiasi occasione utile per rinforzare il suo organico, già molto competitivo. Il club parigino sarebbe alla ricerca di un attaccante, ed avrebbe rivolto le sue attenzioni alla Premier League, più precisamente in casa. AubameyangPsg Secondo quanto riportato dal portale Footmercato.net, in vista dellala squadra di Galtier sarebbe pronta a sferrare l’avanzata per aggiudicarsi l’attaccante gabonese Pierre Emerick Aubameyang. L’attaccante ex Arsenal non ha preso di buon grado la decisione della società inglese di esonerare Thomas Tuchel, e non avrebbe chiuso le porte ad un possibile trasferimento all’ombra della Tour Eiffel. Fabrizio Carone

Proseguo il recupero di Wijnaldum . Come riportato da Il Tempo l'olandese è tornato a Roma e adesso inizerà la nuova fase di riabilitazione. In questi giorni l'exha pubblicato tanti videoinformare i tifosi sulle sue condizioni. Gini ha tolto il gesso nelle scorse ore. I tempi di recupero non sono ancora certi, sicuramente non ci saràla tourneé in ...Al secondo posto, quindi, si piazza la " pulce " che tra sponsor e ingaggio con ilintasca 122,... Il mercato dà il polso della situazione: i due fenomeni che hanno dominatoun'intera ...Il PSG starebbe pensando, un po' a sorpresa, di riportare a Parigi Adrien Rabiot, centrocampista classe 1995 della nazionale francese: come riportato da ...Sta per arrivare un'offerta bomba. Difficile non lasciare la Serie A di fronte a cifre di questo tipo. Pioli trema ...