Provenzano | “Solidarietà a Pepe | serve un Pd senza padroni”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 8 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Quando ci chiediamo come deve cambiare il Pd, una risposta ieri ce l’ha data Benevento. La Presidente, una giovane donna preparatissima, viene sfiduciata perché ha avuto l’ardire di correre in un difficilissimo collegio uninominale, a servizio del Partito ma non del capobastone,chiedergli il permesso. Sfiduciata, dunque, da chi vuole ribadire chi comanda. Un atto è incompatibile con l’idea di un Pd. Che dobbiamo costruire dappertutto. Ad Antonella, intanto, voglio dire grazie“. Lo afferma il vicesegretario del Partito democratico Giuseppe. L'articolo proviene da Anteprima24.it.