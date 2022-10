Pronostici calcio | Salernitana - Verona | le statistiche di Candreva e Doig

La Gazzetta dello Sport

Il Napoli riparte dal campionato dopo il rocambolesco 6 - 1 all'Ajax in Champions. La squadra di Spalletti affronta allo Zini la Cremonese: fischio d'inizio domenica alle 18. Gli uomini di Alvini ...La Salernitana ospita il Verona all'Arechi: fischio d'inizio domenica alle 15. I granata sono reduci da due sconfitte consecutive contro Lecce e Sassuolo, per la squadra di Cioffi è il terzo k.o. di ... Pronostici calcio Serie A, 9^ giornata: la schedina di oggi Entrambe le compagini dopo le prime otto giornate di campionato sono posizionate nella parte alta della classifica ...Andrea Sottil, tecnico dell 'Udinese , è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match ad alta quota contro l' Atalanta di Gasperini. Queste le… Leggi ...