Pronostici calcio | Monza - Spezia | Palladino | tre su tre? Mal di trasferta Gotti

Il lunch match della nona giornata di Serie A è Torino - Empoli: fischio d'inizio domenica alle 12.30. I granata arrivano dalla sconfitta per 3 - 1 contro il Napoli e ospitano la squadra di Zanetti ...Sfida salvezza all'U - Power Stadium. E se con Palladino il Monza ha messo il turbo con due vittorie consecutive, lo Spezia deve fare i conti con un rendimento fuori casa disastroso: zero punti e ... Pronostici calcio Serie A, 9^ giornata: la schedina di oggi Per anni la Triestina ha abituato i suoi tifosi a calcare ben altri palcoscenici nel calcio italiano. Tuttavia da tempo è ... Sembra proprio essere un pronostico difficile quello di questo incontro di ...I pronostici di sabato 8 ottobre: tornano in campo Serie A, Bundesliga, Premier, Liga e Ligue 1, ci sono pure Eredivisie e Serie B.