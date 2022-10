Probabili formazioni 9^ giornata Serie A | la decisione su Milik e Pellegrini

MILAN JUVENTUS: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI Leggiamo ledi Milan Juventus per avvicinarci nel migliore dei modi alla partita, un appuntamento speciale con il ...SERIE B: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI La Serie B vive la sua ottava giornata di campionato, per il torneo cadetto si entra sempre più nel vivo anche se la classifica resta come da ...Impegno allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino per la Virtus Francavilla, ospite del Giugliano (ore 18:30). Dopo il lungo match di Coppa Italia terminato ai rigori contro il Potenza, ...Dionigi ancora senza Vaisanen e Florenzi, perde pure Nasti: conferma per Venturi e il ritorno di Larrivey dal primo minuto. Assetto tipo per Pippo Inzaghi anche se Santander scalpita… Il giorno del de ...