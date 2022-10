Precari e malattia | come si calcola l’assenza | quale trattamento economico

Orizzonte Scuola

La fuga dalla scuola non solo per. Ma anche perché ci sono docenti salernitani che non ... E questo ha finito per accrescere l'esercito deiin cattedra. Mai così tanti come quest'anno ......Lega attraverso slogan ambigui che propongono l'equivalenza di interessi tra lavoratori, ... E poi c'è Ivana Costa che ha unaautoimmune grave e ha commesso 'l'errore' di fare un comizio ... Covid, in Veneto quasi 4000 positivi tra gli alunni più piccoli: difficile trovare supplenti Domenica il governo di Haiti ha annunciato che almeno otto persone sono morte a causa del colera, una grave malattia infettiva che si trasmette attraverso ...La storia di Raffaella Sfregola, una lavoratrice fragile che ha paura di essere licenziata Affetta da malattia grave, ma con la paura di essere licenziata perché lavoratrice fragile. Il suo ricovero, ...