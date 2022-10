Potrebbe dire oi | oi | oi | la sceneggiata di Parenzo contro Giorgia Meloni | Video

(Di sabato 8 ottobre 2022) Davidroso dall'invidia. Ospite di PiazzaPulita, il programma in onda giovedì 6 ottobre su La7, il giornalista mette in guardia: "La pacchia è finita". Nello studio di Corrado Formigli,ripercorre le emergenze e i problemi che la leader di Fratelli d'Italia si troverà ad affrontare: "Un conto è stare nelle piazze e parlare degli usurai europei, la sostituzione etnica, il blocco navale...". Ma il conduttore di In Onda non finisce di parlare che subito si sofferma su quest'ultima proposta: "Improvvisamente il blocco navale è sparito, spariti i migranti". Insomma,definisce quanto sta accadendo "curiosissimo" e arriva a scomodare pure Shakespeare che diceva: "L'assenza è presenza". Il motivo? "In realtà questo silenzio è una forma di presenza, anche se i ...

Per: uno come Elon Muskfarci un pensierino. Hyper Sting ha una nuova geometria della fusoliera con ali a geometria variabile attiva, un nuovo concetto di sistema per ridurre il boom ...sempre trasformarsi in temporale. O in diluvio. (Marcela Serrano). Chi desidera vedere l'... Chi può distinguere il mare da ciò che vi si riflette Odove finisce la pioggia e comincia la ...'Brado' è il terzo film da regista di Kim Rossi Stuart, che figura anche come sceneggiatore, autore del soggetto e interprete ...