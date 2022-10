Ponte della Crimea | cosa sappiamo dell’attacco e quale può essere la reazione della Russia Che ora ha un problema legato alla logistica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 ottobre 2022) La dinamica appare piuttosto chiara e finora nessuno l’ha messa in dubbio: a provocare il crollo di due campatesede stradale del viadotto sullo stretto di Kerch è stato un camion bomba, esploso nelle vicinanze di un treno merci che trasportava gas. Da qui il vasto incendio e la detonazione amplificata. Ci sono i video a confermare la dinamica, mentre sulla ‘matrice’ Mosca ha subito accusato Kiev e ha aperto un’indagine affidata a una commissione d’inchiesta per chiarire chi abbia agito. Diversi media ucraini hanno intestato l’atto di sabotaggio ai servizi segreti dello Sbu, senza smentite da parte del governo. Anzi, Mykaylo Podolyak, consigliere di Volodymyr Zelensky, in un tweet è sembrato intestare l’azioneparte ucraina: “, il, l’inizio. Tutto ciò che è illegale deve ...