Ponte Crimea sullo stretto di Kerch | l' anello debole di Putin | ecco perché Kiev lo considerava un obiettivo chiave

"Un camion proveniente dalla penisola di Taman è esploso sulla parte stradale deldi(detto ancheKerch, ndr) alle 6:07 di oggi, causando l'incendio di sette serbatoi di carburante ...Colpito l'unico collegamento tra la Russia e la penisola: in fiamme cisterne piene di carburante. Crollano due campate. Raid russo, Zaporizhzhia senza energia. Biden evoca il rischio di un'Armageddon ...A pubblicare su Twitter il video della deflagrazione avvenuta sul punte di Kerch che collega la Crimea con la Russia, è Oleksiy Sorokin, giornalista del Kyiv Indipendent: «Il filmato della telecamera ...Un serbatoio di stoccaggio del carburante ha preso fuoco sul ponte di Crimea. È quanto riporta la Tass, precisando che gli archi navigabili del viadotto non hanno subito danni. E' troppo presto per ...