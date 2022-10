Pomezia | campanello d’allarme sui conti? Il Commissario | “Lavoriamo per evitare possibili dissesti”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 8 ottobre 2022)sono in ordine? Oppure c’è qualche problema e si rischia perfino il dissesto? Sono diverse le voci di corridoio che si sono rincorse in questo primo mese post Amministrazione Zuccalà in merito a presunti problemi legati alla condizione economico-finanziaria del Comune. Che gli Enti locali non brillino per disponibilità economiche negli ultimi anni è cosa risaputa, ma da qui a dover cercare diun possibile stato di dissesto a(come accaduto ad Ardea) ce ne passa. Anche perché la comunicazione politica di questi ultimi anni targata Movimento 5 Stelle è sempre andata nella direzione diametralmente opposta. Eppure l’ipotesi non sarebbe così remota per Piazza Indipendenza, anzi: del resto l’arrivo recente di due sub-commissari, la Dott.ssa Alessandra Pascarella e la Viceprefetto aggiunto ...