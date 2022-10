Pinamonti | «Non siamo un branco di pecore che pensano solo a due cose»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 8 ottobre 2022) Andrea, centravanti del Sassuolo, intervistato da Repubblica. Il ct Mancini ha detto che ai ragazzi di oggi manca aver giocato in strada. «Io ci sono cresciuto in strada: a Cles, il mio paesino, c’eraun campetto in cemento. Finita la scuola era tappa fissa, quando suonava la campanella si scendeva in strada, le mamme a casa e i ragazzi al campetto. I compiti potevano aspettare». Quando e? stata l’ultima volta? «So che non potrei, ma quando l’estate torno a casa vado al campetto con gli amici a giocare e devo litigare con mio papa? che ha paura mi faccia male. Ma e? passione, non ci pensi. I miei due o tre amici del cuore sono abituati, per loro e? normalissimo giocare con me, e? la cosa che apprezzo di piu?. Poi ci sono i conoscenti che sono frenati, hanno paura di farmi male. E non mi diverto, mi accorgo che non posso fare le ...