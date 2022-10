Pil Italia | Confindustria | “Crescita zero nel 2023 e inflazione record”

" Lo choc energetico abbatte le prospettive di crescita ", avverte il Centro studi di Confindustria che vede il2022 in crescita del 3,4% ma un 2023 a crescita zero: "L'cade in stagnazione" e con "un'inflazione record" . Ilitaliano "dopo una dinamica positiva nella prima metà del 2022 subisce un ...1' DI LETTURA 'Lo shock energetico abbatte le prospettive di crescita', avverte il Centro studi di Confindustria che stima il2022 in crescita del 3,4% ma un 2023 a crescita zero: 'L'cade in stagnazione' e con 'una inflazione record'. I costi energetici delle imprese 'sono stimati aumentare di 110 miliardi di euro ...«L'Italia cade in stagnazione» e con «una inflazione record», sottolinea il Centro studi. Il Pil italiano «dopo una dinamica positiva nella prima metà del 2022 subisce un aggiustamento al ribasso tra ...Se il 2022 si appresta a chiudere con un brillante 3,4% superando così la prova Covid e rivedendo all'insù dell'1,5% le previsioni dello scorso aprile, già nel terzo trimestre la crescita del Pil ...