Pietro Turano | “Il coming out con la mia famiglia è stato duro L’omofobia? Ancora oggi mi insultano”

(Di sabato 8 ottobre 2022) “Non tornare a casa”. È stata la frase che Riccardo si è sentito dire da sua madre dopo aver fattoout. Lui come Orfeo, Luce, Fabiano, Emma e Gioia sono i protagonisti di “Eclissi Talk”, ciclo di podcast (disponibile su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, Deezer) ideato nell’aprile 2021 da, attore tra i protagonisti della serie su Netflix “Skam” e portavoce di Gay Center. “Passare dall’ombra alla luce per dare finalmente voce a se stessi, all’essere omosessuale, per riscattarsi andando oltre l’emarginazione. Un po’ come un’eclissi” spiegache il 10 ottobre andrà oltre il podcast con un dibattito sul palco del Roma Europa Festival insieme a Michela Murgia e ad altri ospiti. Sul palco con lui ci saranno due dei sei protagonisti di “Eclissi Talk”. Visualizza questo ...