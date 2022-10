Piccoli imprenditori | la vostra azienda non muore solo per le bollette

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 ottobre 2022) “Che fine farà la mia?”. È questa la domanda più ricorrente che mi arriva soprattutto dai. Sappiamo tutti quali sono i problemi che affliggono le imprese in questi mesi e ne ho in parte scritto su questo blog: aumento dei costi delle materie prime, rincari dei costi di approvvigionamento energetico, mercati instabili, mancanza di liquidità. E poi, ovviamente, c’è una fortissima rassegnazione. D’accordo, i problemi sono questi. Ma la crisi non può e non deve diventare un alibi. L’ennesimo alibi. È il momento di dircelo: da oltre trenta anni la piccola e media impresa italiana è incapace di leggere i tempi e i cambiamenti del mercato. Dall’espulsione dell’Italia dallo Sme (1992), alla crisi dei subprime e del debito (2008); dal crollo delle Torri gemelle (2001) fino all’epidemia di coronavirus (2020); dalla ...