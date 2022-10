Perché la vita di Nan Goldin tra arte e attivismo ispira cinema e tv

Leggi su gqitalia

(Di sabato 8 ottobre 2022) Per gli osservatori più attenti, uno dei temi centrali di All the Beauty and the Bloodshed, il documentario di Laura Pointras sulla fotografa Nan, è recentemente già stato portato all’attenzione di un pubblico più ampio nell’ottima miniserie Dopesick (2021) scritta da Danny Strong e prodotta da Hulu. Dopesick a differenza di All the Beauty and the Bloodshed non ha il formato documentaristico ma, pur nei perimetri della fiction, riesce a raccontare con strumenti registici e interpretativi più che convincenti i rovinosi effetti dell’Ossicodone, la sostanza che fu consapevolmente messa sul mercato come antidolorifico dalla casa farmaceutica Purdue Pharma di proprietà della famiglia Sackler e che invece si rivelò una vera e propria droga responsabile di dipendenze che portarono a 500.000 morti, trasformando semplici pazienti afflitti da sintomi dolorosi in nuovi ...