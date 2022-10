Pensati con il Cuore per sostenere la Caritas - Cronaca - lanazione.it

Riparte la raccolta fondi per sostenere le associazioni del territorio: fino all'8 novembre si contribuisce "A tutto sport" dei soci ...... tempo permettendo, questo fine settimana si preannuncia zeppo di eventiper tutta la ... raccontare i saperi della terra e del mare, insegnare loro a creare qualcosa di buono e salutarele ...«Io e Cochi Ci rivogliono in teatro. Il celebre «taac» lo sentii da uno scommettitore di cavalli» «Al Bar Gattullo, dove passavo i pomeriggi da ragazzo con i miei amici, avevamo creato un ufficio-fac ...La presidente dei democratici, sindaca di Marzabotto non eletta alle ultime elezioni: «C’è un maschilismo radicato. Nelle candidature ha contato meno il ruolo rispetto alle necessità espresse dalle co ...