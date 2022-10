(Di sabato 8 ottobre 2022)(ITALPRESS) – La Polizia Postale diha arrestato 3 persone e denunciate 17 per divulgazione, cessione e detenzione di immagini video e foto pedopornografiche. Sequestrati diverse migliaia di files audio e video.Protetti da account fittizi, gli utenti indagati condividevano materiale di sfruttamento sessuale in danno di minori su spazi cloud crittografati, utilizzati per eludere le investigazioni e garantire la sicurezza dei dati, scambiando contenuti raccapriccianti attraverso la condivisione di link con immagini e video di abusi su bambini, anche di età inferiore ai 5 anni.L'indagine, diretta dalla Procura di, è stata coordinata dal Centro Nazionale per il Contrasto alla(C.N.C.P.O.) del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni.La fase esecutiva ...

L'Ecodelsud.it

Il 24enne era stato arrestato dai carabinieri nell'ambito di una maxi operazione contro la: le indagini avevano permesso di individuare una rete di presunti pedofili, estesa in tutta ...E poi ancora, sempre in Inghilterra era stato arrestato il 19 dicembre 2018 un pedofilo seriale che avrebbe compiuto 158 reati sessualia danno di moltissimi bambini (alcuni dei quali di otto ... Pedopornografia online, a Palermo tre arresti e 17 denunce L’indagine, diretta dalla Procura di Palermo, è stata coordinata dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (C.N.C.P.O.) del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni.Era finito in carcere poco più di due anni fa, in una maxi operazione nazionale contro la pedopornografia, con le forze dell’ordine che avevano individuato una rete di pedofili che, su una nota piatta ...