Paziente mandato all' obitorio ancora vivo | cerca di uscire dal sacco per cadaveri

Un uomo è stato mandato all'obitorio di un ospedale australiano ancora vivo e potrebbe aver cercato di uscire dal suo sacco per cadaveri. A rivelarlo un rapporto della struttura medica. Il personale ha dato per morto Reid il 5 settembre e ha informato i suoi parenti prima di trasferirlo all'obitorio. Il tribunale locale ha aperto un'inchiesta dopo che un medico ha denunciato che un paziente fosse ancora vivo quando è stato inviato in obitorio.