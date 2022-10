Pallanuoto | Coppa Italia | vincono Savona | Pro Recco e Brescia

(Di sabato 8 ottobre 2022) Lamaschile apre la nuova stagione della. Alla “Vassallo” di Bogliasco, la Proha sconfitto la Iren Genova Quinto 12-6 , mentre Netafim Bogliasco e Nuoto Catania pareggiano 9-9. Al Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia finisce in parità, 10-10, il match traTrieste e Ortigia 1928, e alla “Scandone” di Napoli l’ANtravolge la Check-up Rari Nantes Salerno 19-4. Nella prima fase della competizione, le 14 squadre di serie A1 sono suddivise in 4 gironi (due da tre e due da quattro squadre) dove le prime due classificate di ciascun raggruppamento si qualificano alla Final Eight in programma dal 10 al 12 marzo 2023 in sede da definire. SportFace.

Programma e risultati gironi prima fase (8 - 9 ottobre 2022) Girone A Piscina Felice Scandone " Napoli