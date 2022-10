Pallanuoto | Coppa Italia 2022-2023 | due pareggi nella prima giornata della prima fase

(Di sabato 8 ottobre 2022) Ladimaschile è scattata oggi con il primo turno: le 14 squadre di Serie A1 sono suddivise in 4 gironi e le prime 2 classificate di ogni raggruppamento vanno alla Final Eight, prevista dal 10 al 12 marzo. Questi tutti i risultati odierni con classifiche e tabellini. Domani la conclusionecon le otto qualificate alla Final Eight.Classifiche gironi(8-9 ottobre)Girone A AN Brescia 3, RN Nuoto Salerno e CN Posillipo 0.Girone B Pro Recco 3, Nuoto Catania e Bogliasco ...

OA Sport

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Già domani si torna in vasca per un doppio impegno. La stagione della Pro Recco comincia come era terminata, con una vittoria: a farne le spese è il Quinto, battuto per 6-12 nell’esordio del girone B ...