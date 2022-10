Pagelle Italia-Cina 3-0 volley | Egonu torna demoniaca | che sorpresa Lubian De Gennaro prodigiosa

(Di sabato 8 ottobre 2022) L’ha demolito lacon un sonoro 3-0 e ha vinto il girone della seconda fase ai Mondiali 2022 difemminile. La nostra Nazionale ha tramortito la corazzata asiatica in maniera perentoria e vola in carrozza ai quarti di finale, tra tre giorni tornerà in campo ad Apeldoorn per affrontare una tra Brasile,, Giappone e Belgio. Le Campionesse d’Europa sono state impeccabili in tutti i fondamentali, facendo la differenza al servizio e in attacco. Di seguito lee i voti di-Argentina 3-0.3-0 PAOLA: 8. Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto, che sfodera tutto il suo talento e fa capire di essere arrivata nella condizione di forma ...

OA Sport

...pubblica la sperimentazione di un sistema centralizzato di rilevazione statistica della customer experience sui servizi digitali erogati ai cittadini dagli enti pubblici dislocati in tutta. ...CATERINA BOSETTI: 6/7. Non deve strafare per contenere la verve delle sudamericane, offre un bel lavoro in copertura e si fa sempre trovare pronta quando viene chiamata in causa da Orro. La ... Pagelle Italia-Argentina 3-0 volley: Danesi tirannica, Egonu in crescita, Sylla e Bosetti fanno coppia L’Italia si è sbarazzata dell’Argentina con un nitido 3-0 e ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali 2022 di volley femminile. La nostra Nazionale partiva con tutti i favori d ...Dopo il campionato, la Juventus fa prove di risorgimento anche in UEFA Champions League: nella 3^ giornata del girone H, i bianconeri battono 3-1 il Maccabi ...