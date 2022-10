Ostiamare | Di Paolo | “Pronto ad agire legalmente verso le dichiarazioni di Onorato”

(Di sabato 8 ottobre 2022) Rischia di sfociare sui banchi di un tribunale la diatriba che sta mettendo contrapposti l’e il Comune di Roma Capitale. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è avvenuta durante l’ultimo Consiglio del X Municipio, quando l’assessoreavrebbe platealmente alluso a irregolarità o presunte bugie del presidente Diriguardo la situazione dello stadio Anco Marzio. Nel fuoco della polemica, sarebbe stato addirittura tirato in ballo Alessandro Di, figlio del Presidente dell’e accusato dadi aver portato un documento falso alla Polizia di Stato. Questo sarebbe il famoso modulo ritirato dalla FIGC per il Pubblico Spettacolo, che ha consentito alla squadra di Ostia di effettuare il Campionato 2021-22 a porte aperte nonostante fosse un falso. Una ...

RomaToday

Calcio 2022 - 2023 Serie D Girone E Squadra Ostia Mare L'invita tutti gli organi di informazione a partecipare alla conferenza stampa prevista per ...interverrà il presidente Roberto Di, ...A distanza di pochi giorni da quel verbale, l'è stata acquistata 'per un milione e settecentomila euro dal Di' ha ricordato Onorato, 'senza però che venisse comunicato al comune il ... Stadio Anco Marzio: rischia di saltare la concessione dell’impianto all'Ostiamare L'Ostiamare invita tutti gli organi di informazione a partecipare alla conferenza stampa prevista per martedì 11 ottobre 2022 alle ore 16:00, presso lo Stadio Anco Marzio in via Giovanni Amenduni 15.Dal 7 settembre sull’impianto sportivo di via Amenduni, pende una spada di Damocle.Roma Capitale sta spingendo la proprietà a realizzare gli interventi previsti su tribuna e spogliatoi che vanno abbat ...