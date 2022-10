Agenzia ANSA

L'Organizzazione degli Stati americani () ha aperto un'indagine interna incentrata sulgenerale dell'organizzazione, l'uruguaiano Luis Almagro, e riguardanti una relazione intima con una funzionaria di origine messicana. Il ...Kiev , 7. Ildi Stato americano, Antony Blinken, ha dichiarato che gli Stati Uniti sono 'pronti' a ... capitale del Perú, dove si trova per partecipare al vertice dell', l'Organizzazione ... Osa: segretario generale Almagro indagato per 'love story' - America Latina L'Organizzazione degli Stati americani (Osa) ha aperto un'indagine interna incentrata sul segretario generale dell'organizzazione, l'uruguaiano Luis Almagro, e riguardanti una relazione intima con una ...Prima della chiusura ieri sera dei lavori a Lima della 52/a Assemblea generale dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), le delegazioni hanno approvato "per acclamazione" una risoluzione riguar ...