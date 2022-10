ilGiornale.it

... abbiamo individuato la cooperativa sociale Possiamo iniziare a "lavorare", per.... su un'dea. ... sono chiuse in casa le persone con sindrome di Down; qualcuno dice che i genitori non...I giocatori della Premier Leaguegiocare ogni settimana. Puoi sceglierne solo 11 e hai una ... Non vedo l'. Mancano più o meno tre partite a settimana alla Coppa del Mondo, ma abbiamo una ... Ora vogliono la squalifica per Amaurys Perez al Gf: ecco i motivi Questa mattina pensavo di voler battere il record di un solo metro ... con le gambe più fresche - aggiunge l'azzurro - Ora è il tempo di recuperare e festeggiare tutti insieme. Il momento di cut-off è ...Il vicepresidente della Camera Rampelli (FdI) tra i leader nella sede del sindacato. Il segretario: ««Non abbiamo alcuna pregiudiziale, giudichiamo tutti per quello che fanno. Ma noi non abbiamo inten ...