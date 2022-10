Nuova squalifica al GF Vip 7? Amaurys Perez finisce nel mirino VIDEO

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 8 ottobre 2022) La settima edizione del Grande Fratello Vip non è iniziata nel migliore dei modi. Dopo sole poche puntate, infatti, c’è stata la primadal programma. Nelle ultime ore, però, è accaduto qualcosa che potrebbe costare l’espulsione a un altro concorrente, anche se per un motivo diverso rispetto a quello imputato a Ginevra Lamborghini. Questa volta, è statoa finire sotto i riflettori. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,nei guai? Le parole incriminateè sempre molto pacato. Nelle dirette del GF Vip 7, ha dimostrato di essere in grado di provare grandi emozioni. È sufficiente pensare alla commozione avvertita durante il racconto di George ...