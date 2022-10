Non c’è due senza tre | la Gelbison batte il Foggia e spicca il volo

Leggi su anteprima24

(Di sabato 8 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPagani (Sa) – Archiviato il passo falso in Coppa Italia contro la Turris, laprosegue il suo magic moment in campionato. La formazione di De Sanzo vince la terza partita consecutiva, superando al “Simonetta Lamberti” il. Non basta il cambio di guida tecnica ai satanelli per risollevarsi, alzando bandiera bianca nel secondo tempo. Decidono l’incontro le reti di Faella e Gilli che proiettano la formazione di Vallo della Lucania a quota undici punti. Adesso per laci sarà da affrontare la trasferta di Messina.2-0 Reti: 7’st Faella (G), 20’st Gilli (G)(3-5-2): D’Agostino; Bonalumi, Gilli, Loreto; Nunziante, Papa, Graziani, Fornito (42’st Savini), Correnti (32’st Onda); Faella (17’st Statella), De Sena ...