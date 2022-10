Nicola Savino | l’incidente che cambiò tutto | l’errore incredibile

(Di sabato 8 ottobre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.nel suo passato ha vissuto un incidente davvero, frutto di un errore che gli è costato caro. Ecco che cosa gli è accaduto. Tra i conduttori televisivi più interessanti e apprezzati dal pubblico da annoverare sicuramente. L’uomo ha lavorato sopratnegli ultimi anni specialmente per Mediaset, in programmi come Le

Radio Deejay

L'incredibile storia viene raccontata a Deejay Chiama Italia da Matteo Curti , Linus e. Clicca qui sotto per ascoltarla. Mucche ugandesi, Linus: "Meloni accetti il dono" Mucche ...Clicca qui sotto per vedere il video di una parte dell'intervista di Zerocalcare a Deejay Chiama Italia , in cui il fumettista parla con Linus edella sua carriera e del grande ... Nicola Savino si racconta: “Ero fonico di Amadeus e Fiorello. Ho perso la verginità morale in discoteca” Nicola Savino nel suo passato ha vissuto un incidente davvero incredibile, frutto di un errore che gli è costato caro. Ecco che cosa gli è accaduto.Lunga e interessante intervista di Dj Albertino a Nicola Savino, conduttore insieme a Linus di Deejay Chiama Italia che si è raccontato ai microfoni del podcast Lato D ...