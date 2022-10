“Natural born driver – L’incredibile storia di Ivan Capelli” | un racconto esclusivo sul famoso pilota di Formula1

Leggi su velvetmag

(Di sabato 8 ottobre 2022) Presto su Sky Documentaries un documentariodedicato ad uno dei protagonisti indiscussi della. Si tratta di uninedito e con una chiave di lettura originale.è, come continua il titolo del documentario: L‘incredibilediitaliano che dal 1985 al 1993 fu uno dei protagonisti dell’automobilismo e della, attraversando anche un ‘capitolo’ chiamato Ferrari. @SkyDal 9 ottobre su Sky Documentaries e in streaming su Now uninedito che affronta la carriera di uno dei protagonisti indiscussi della, attraverso una chiave di lettura ...