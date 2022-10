Napoli | sosta selvaggia blocca ambulanza | muore una donna | Ma il 118 smentisce | Foto fatta a intervento concluso

Le auto inselvaggia bloccano una ambulanza, a, e il personale a bordo è costretto a spostare a mano i veicoli pur di passare. E' accaduto stamane in salita Pontecorvo, e per qualche ora è sembrato -...Una donna è morta in ambulanza acon il mezzo di soccorso rimasto bloccato a causa di alcune macchine parcheggiate inselvaggia. La denuncia è dell'associazione 'Nessuno tocchi Ippocrate', secondo cui il fatto e' ...A Napoli alcune auto in sosta selvaggia hanno bloccato un'ambulanza, provocando la morte di una donna. A denunciarlo sulla propria pagina Facebook è "Nessuno tocchi Ippocrate", organizzazione napoleta ...Una donna è morta in ambulanza a Napoli con il mezzo di soccorso rimasto bloccato a causa di alcune macchine parcheggiate in sosta selvaggia. La denuncia è dell’associazione ‘Nessuno tocchi Ippocrate’ ...